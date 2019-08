Masterclass SPECIAL MAKEUP DEMONSTRATION GRAFFITI EYELINER TOP GLAMOUROUS!

Profesional New Beauty Academy şi trainerul Adrian Ţigmeanu vă invită să participaţi în Tg Jiu la un nou eveniment marca TOP GLAMOROUS:

SPECIAL MAKEUP DEMONSTRATION GRAFFITI EYELINER TOP GLAMOUROUS!

– Training demonstrativ – machiaj complet

– Sesiune Practică – machiaj pe model

Tema: GRAFFITI EYELINER GLORIOUS GLAMOROUS

Make Up Artist: ADRIAN ŢIGMEANU Trainer Profesional New Consult, având diferite specializãri în ţarã şi în strãinãtate, ambasador în România al AFFECT COSMETICS, ce a format peste 1.000 cursanţi, majoritatea extrem de activi în domeniul beauty.



În cadrul seminarului vor fi prezentate şi explicate în detaliu tehnica de lucru cu ajutorul eyeliner-ului, produsele folosite, cele mai noi tendinţe în tehnica eyeliner-ului, o tehnică în totalitate axată pe corecția formei ochiului, studierea şi cunoaşterea anatomiei feței, direcţiei linilor în machiaj şi lucrul cu volumele. Această tehnică presupune atenție la fiecare pliu, rid, direcţie şi volum ale ochiului, cât şi la proporţiile acestuia.



De asemenea, participanţii la seminar vor putea achiziţiona produse cosmetice la preţuri promoţionale, cu colaborarea partenerilor noştri de la www.topglamorous.ro.



Durata 3h vineri, 22.09.2019, orele 16:00 – 19:00 + 1h prezentare produse profesionale.

Preţ acces seminar:

*o zi – machiaj demonstrativ: 140 lei, reducere 50% pentru cursantele Profesional New Consult;

*dacă doriți să practicați mai mult, sunteti invitate a doua zi să veniți cu model pentru a machia sub atenta supraveghere a trainerului: preț total (pentru 2 zile) 350 lei / 300 lei pentru cursantele Profesional New Consult



Detalii: tel / whatsapp: 0745.225.566

Email: [email protected]

