Savurează Jack Daniel’s preț de câteva momente și descoperă gustul autentic de whiskey!

Daca esti amator de „senzatii tari", este foarte posibil sa iti placa bauturile puternice, cu un gust intens si o traditie impresionanta.

Pentru a te putea bucura la maximum de savoarea intensa a acestui whiskey, trebuie sa afli cate ceva despre provenienta acestuia, despre istoria sa.

Provine din prima distilerie de whiskey inregistrata oficial in America

Jack Daniel’s este fabricat in prima distilerie de whiskey traditional inregistrata oficial in America, infiintata in Lynchburg, Tenesse in anul 1866. Fondatorul, „Jack“ Newton Daniel, este o figura pe cat de celebra, pe atat de misterioasa, dupa cum vei descoperi in cele ce urmeaza!

Este una dintre cele mai consumate bauturi la nivel mondial

Jack Daniel's este pe locul 4 in topul celor mai bine vandute bauturi spirtoase la nivel mondial. Cu toate acestea, in America, este pe primul loc, urmat de Bacardi si de Jim Bean.

Originea denumirii „No.7” este incerta

Toata lumea a auzit de „Jack Daniel’s No. 7”, insa nimeni nu stie exact de unde vine ultima parte a acestui nume. Exista mai multe legende in jurul acestei cifre. Unii spun ca Jack Daniel a iubit sapte femei la viata lui, altii zic ca trenul nr. 7 cara butoaiele cu whiskey si mai exista persoane care zic ca Jack a pierdut un butoi de whiskey timp de 7 ani. Drept urmare, explicatia din spatele acestei cifre ramane un mister.

Jack a invatat cum sa produca whiskey de la un preot

Cel care l-a invatat pe Jack cum sa prepare una dintre cele mai renumite bauturi la nivel mondial a fost un preot luteran. Dan Call i-a relevat secretele meseriei lui Jack inca de cand acesta avea 6 ani. Cand sotia preotului l-a pus sa aleaga intre viata personala si whiskey, Dan Call a hotarat sa ii vanda distileria lui Jack.

Provine dintr-o regiune in care este interzisa comercializarea de alcool

In mod ironic, Jack Daniel’s este produs intr-o regiune in care vanzarea de alcool este interzisa prin lege. Cu toate acestea, cei care participa la un tur al distileriei pot achizitiona in mod legal o sticla de whiskey drept suvenir.

Poti comanda online Jack Daniel’s – pret importator – de la tine de acasa!

Acum ca ai descoperit povestea acestei bauturi unice, nu iti mai ramane decat sa savurezi un pahar de Jack Daniel’s gandindu-te la istoria sa uimitoare. Acceseaza magazinul online BeiCeVrei, importatorul oficial Jack Daniel’s in Romania, si comanda sortimentul tau preferat de whiskey.

Astfel, te vei bucura de o sticla de Jack Daniel’s – pret de importator, care va fi livrata rapid si, mai presus de orice, va avea un gust autentic de whiskey.