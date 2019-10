Scapa de anxietate cu ulei de canabis! Cum te poate ajuta acest produs natural

Fiecare dintre noi a experimentat la un moment dat senzatia de anxietate, ceea ce este absolut normal. Aceasta stare apare atunci cand avem emotii puternice sau motive de stres. Insa, anxietatea nu este normala atunci cand ne confruntam cu ea zilnic si ne distruge calitatea vietii.

Daca te simti coplesit de frici si griji inexplicabile care apar constant inseamna ca trebuie sa iei atitudine impotriva acestei tulburari psihologice. In acest sens, produsele pe baza de ulei de canabis, numit si ulei CBD, iti pot fi de mare ajutor. Cercetarile au scos la iveala faptul ca uleiul de canabis are efecte extrem de benefice asupra organismului uman si poate fi folosit impotriva anxietatii.

In ulei de canabis se gaseste compusul natural numit canabidiol care are proprietati curative. Uleiul CBD actioneaza asupra unui receptor al sistemului endocanabinoid, acesta avand un rol crucial in mentinerea homeostazei (starea de echilibru a organismului). Atunci cand exista o deficienta de endocanabinoizi, apar complicatii grave, deoarece organismul nu mai poate sa regleze dezechilibrele in mod natural.

In plus, s-a demonstrat faptul ca produsele pe baza de ulei de canabis modifica nivelul de serotonina, substanta care are un rol important in sanatatea psihica a oricarei persoane.

Nivelul scazut al serotoninei poate da nastere anxietatii, iar medicamentele clasice folosite pentru tratamentul acestei afectiuni sunt extrem de puternice. De aceea, multe persoane apeleaza la un tratament bazat pe ulei de canabis, acesta fiind o alternativa naturala.

Care sunt simptomele starilor de anxietate?

Persoanele care se confrunta cu aceasta tulburare psihologica pot avea urmatoarele simptome:

– Tulburari de somn;

– Musculatura incordata;

– Frica, panica si o stare generala de neliniste;

– Respiratie intretaiata;

– Stari de ameteala;

– Palpitatii ale inimii;

– Uscarea cavitatii bucale;

– Transpiratie abundenta;

– Imposibilitatea de a sta pe loc sau de a fi calm;

– Extremitati reci ale membrelor.

Cate tipuri de anxietate exista?

Fiind un termen general, tulburarile de anxietate pot descrie mai multe tipuri de afectiuni, precum:

Atacurile de panica – Pacientul poate sa simta un moment intens de panica, chiar daca nu exista o cauza anume. Persoana respectiva poate resimti dureri in piept, transpiratii in exces, palpitatii sau chiar senzatia de sufocare. Daca ai atacuri de panica, un tratament pe baza de ulei de canabis poate reduce semnificativ aparitia lor.

Fobiile – Persoanele care au o frica inexplicabila in anumite situatii sufera de fobii. Unora le este frica de inaltime, altora de insecte, insa atunci cand teama creste la cote alarmante, este necesar sa faci ceva in privinta asta, iar uleiul de canabis iti va fi un real ajutor.

Anxietatea sociala – Aceste termen descrie o persoana care se simte coplesita de situatiile normale si crede ca este mereu judecata de oamenii din jur.

Anxietatea generala – Este descrisa ca o stare de tensiune in exces, fara ca persoana respectiva sa aiba un motiv real.

Prin urmare, daca te confrunti cu oricare din formele de anxietate de mai sus, ar trebui sa incerci un tratament pe baza de ulei de canabis. Pe Legalizeit.ro, vei gasi o multime de produse naturale pe care le poti folosi pentru a trata angoasele sociale. In plus, acest magazin online iti ofera certitudinea unor produse de calitate, la cele mai bune preturi!