Top 3 cele mai populare jocuri de pacanele

Jocurile de pacanele sau sloturile, cum se numesc in mediul online, sunt destul de apreciate in randul romanilor. In aproape fiecare agentie offline de pariuri gasesti astfel de jocuri, care au menirea sa te destinda. In mediul online avem de asemenea jocuri ca la aparate, ba chiar sunt mult mai numeroase decat la aparatele offline. Astfel, multi romani care jucau la pacanele offline au migrat catre casele online. Dintre cele mai populare jocuri de pacanele enumeram Sizzling Hot, Book of Ra si Lucky Lady’s Charm. Sunt jocuri destul de atractive, care iti lasa senzatia ca poti obtine castiguri mari de pe urma lor.

1. Sizzling Hot

Foarte probabil cel mai accesat joc de pacanele din Romania, fie ca vorbim de mediul online sau de cel offline. In cazul in care nu ai jucat niciodata Sizzling Hot sau vrei sa-ti aduci aminte in ce mod si cat castigi, apasa tasta „Tabel plati”. Aceasta se gaseste pe ecranul jocului. In general, miza minima este de 0.08 lei/linie, jocul avand 5 linii. Cel mai mult iti poti multiplica miza de 1 000 ori, daca vei nimeri 5 septari pe o linie.



Pentru a beneficia de castiguri trebuie sa ai pe aceeasi linie minim doua cirese sau cel putin 3 simboluri identice. Stelutele, in schimb, iti pot multiplica eventualul castig de doua, zece sau chiar 50 ori. De fiecare data cand castigi ai posibilitatea de a-l dubla, participand la un joc in care trebuie sa ghicesti culoarea urmatoarei carti (rosie sau neagra).

2. Book of Ra

Jocul este compus din 5 role cu 9 linii de plata. Obiectivul jocului este acela de a iti aparea de la 3 pana la 5 simboluri identice. Simbolul „carte” actioneaza ca simbol joker, dar si simbol bonus. Vei incepe un joc bonus prin obtinerea de minim 3 simboluri bonus, cartile netrebuind sa se afle intr-una din liniile de castig.



Jocul bonus este format din 10 rotiri gratuite, in care simbolul ales aleatoriu iti aduce un avantaj aditional. Totodata, in timpul bonusului acesta indeplineste rolul de simbol joker.

3. Lucky Lady’s Charm

Este un slot cu tematica „Ladies”, ce foloseste o interfata cu 5 role si 10 linii de castig. Pe langa cifre si litere, la Lucky Lady’s Charm ai si simbolurile bonus, care iti dubleaza castigurile. Bilele de cristal reprezinta simbolul „Scatter”. Daca vei nimeri minim 3 bile pe aceeasi linie, vei primi 15 runde gratis, iar castigurile tale se vor tripla. Simbolul „wild” este reprezentat de Lucky Lady, putand inlocui orice alt simbol de pe ecran, in afara de „scatter”. Combinatia cea mai profitabila este de 5 simboluri Lucky Lady.

Toate aceste jocuri se gasesc si in varianta Deluxe, care presupune o grafica mai buna. Jocurile se intalnesc la multe dintre cazinourile online. Unul dintre cazinourile cu oferta foarte bogata este Maxbet, unde vei gasi toate cele 3 jocuri in varianta Deluxe. Nu este necesar sa parcurgi intreaga lista de jocuri, fiind de ajuns sa tastezi primele litere ale jocului dorit in casuta „Search”, iar jocurile care contin acele litere iti vor aparea indata.

In plus, Maxbet iti ofera prilejul de a testa si a te obisnui cu sloturile la care doresti sa joci. Prin urmare, la aceasta casa online exista o varianta demo, pe care o poti accesa fara a cheltui vreun ban din cont.