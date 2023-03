Echipa de handbal CSM Târgu Jiu a terminat la egalitate meciul contra formaţiei HC Zalău

CSM Târgu Jiu a terminat la egalitate, scor 22-22, meciul disputat, joi seara, pe teren propriu, contra formaţiei HC Zalău. Meciul a contat pentru etapa a-20-a din Liga Florilor şi a fost primul rezultat de egalitate înregistrat de CSM Târgu Jiu în Liga Florilor. După acest rezultat, echipa pregătită de Liviu Andrieş a urcat pe locul 9 în clasament. Zalăul a coborât o poziţie şi este acum pe penultimul loc, la retrogradare. Alexandra Gavrilă şi Katarina Pavlovic, fiecare cu câte 5 goluri marcate, au fost cele mai bune marcatoare din tabăra gorjeană.

CSM a suferit în meciul contra formației conduse de antrenorul Gheorghe Tadici, fiind condusă pe tot parcursul meciului. Egalare a venit cu zece minute înainte de final, 19-19. Cu toate că a avut de mai multe ori superioritate numerică, chiar și cu două jucătoare, CSM Târgu Jiu nu a reușit să fructifice aceste situații.

Din tabăra gorjeană s-a remarcat coordonatorul de joc, Alexandra Gavrilă, care a marcat 5 goluri, dar şi interul croat, Katarina Pavlovic, tot cu 5 goluri marcate. Andreea Chiricuţă a reuşit 3 goluri. Pivotul Ana Ciolan a terminat meciul cu 3 goluri. Florenţa Ilie a marcat 2 goluri contra Zalăului, în timp ce Ira Zinatullina, Sabine Klimek, Mirabela Coteţ şi Oana Bucă au marcate fiecare câte 1 gol.

„La cum am jucat astăzi, cred că am câştigat un punct“

Liviu Andrieş a făcut o analiză a jocului echipei sale și consideră că a fost un punct câștigat: „La cum am jucat astăzi, cred că am câştigat un punct. Orice punct pus în clasament ne face bine. Cred că a fost vorba şi de un pic de oboseală, dar şi de o stare de mulțumire, pe fondul a ceea ce am realizat până în acest moment. Am acumulat puncte şi am avut impresia că suntem cu sacii în căruţă, dar le-am atenționat că nu suntem cu sacii în căruţă şi în plus le-am spus că jucăm acasă şi pe teren propriu vrem să fim o nucă tare pentru orice echipă. Evoluția de astăzi lasă de dorit, dar este un punct care ne duce pe locul 9 în clasament. Chiar dacă s-a strâns lupta în zona locurilor retrogradabile, noi suntem ok, mai avem 3 jocuri acasă şi vom face tot posibilul să ne consolidăm poziţia a 10-a în clasament şi să evităm barajul”.

CSM Târgu Jiu este tot mai aproape de îndeplinirea obiectivului din acest sezon, menţinerea în Liga Florilor fără meciuri de baraj. Pauza din Liga Florilor vine la timp pentru echipa pregătită de Liviu Andrieş, care va avea timp să se refacă pentru ultima parte a campionatului.